В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает

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В Киеве примерно полмиллиона человек вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу. И без государственной помощи столичная власть не сможет их финансово поддерживать.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
«В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно его решить. Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки», – подчеркнул Виталий Кличко.
Что планирует сделать правительство:
«Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряжение растет. Нам нужно предоставлять людям информацию – что их ожидает», – добавил он.
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