В правительстве планируют выплачивать денежную доплату каждому, кто вынужденно не работает

В Киеве примерно полмиллиона человек вынужденно взяли отпуска за свой счет из-за введенных ограничительных мер по противодействию коронавирусу. И без государственной помощи столичная власть не сможет их финансово поддерживать.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

«В Киеве, по нашим подсчетам, примерно полмиллиона человек взяли отпуска за свой счет. Это та категория людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. Неделю, две, три они проживут без доходов. А после этого у людей вообще не будет денег. Я этот вопрос поднял на селекторном совещании с Президентом и Премьер-министром. И Президент сказал, что они этот вопрос просчитывают. Сегодня без государственной помощи невозможно его решить. Бюджет ни одного города не выдержит такой нагрузки», – подчеркнул Виталий Кличко.

Что планирует сделать правительство:

соответствующий вопрос планируют решать денежными доплатами каждому, кто вынужденно не работает.

«Мы надеемся, что в ближайшие дни получим информацию. Потому что люди ждут, и напряжение растет. Нам нужно предоставлять людям информацию – что их ожидает», – добавил он.

Справка Finance.ua:

На заседании 29 марта 2020 года Правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу”.

Согласно исследованиям компании Factum Group Ukraine, каждый пятый житель городов Украины в неоплачиваемом отпуске.

19% граждан отмечают, что их заработная плата теперь меньше.

Для большинства украинцев урезание зарплаты произошло на уровне 30% или менее. Однако есть и те, кто понес более существенные потери – 5% опрошенных заявили о сокращении зарплаты больше, чем на треть.

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