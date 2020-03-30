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Швейцария помогает малому бизнесу: беспроцентный кредит за 30 минут

Швейцария помогает малому бизнесу: беспроцентный кредит за 30 минут

Швейцария развернула программу помощи малому бизнесу размером 40 миллиардов франков.

Об этом Financial Times.

Предусмотрено два типа кредитных программ:

  • Первый – беспроцентный кредит размером до 500 тысяч франков. Заполнение заявки занимает 5 минут, а начисление средств происходит в течение 30 минут.
  • Второй тип кредитов – размером до 20 млн франков под 0,5%. Если первый тип кредитов покрывается государственной гарантией на 100%, то второй – на 85%. Остальные 15% риска берет на себя банк.

В программе задействованы центробанк, правительство и 121 коммерческий банк.

Отмечается, что в течение первой недели действия программы были прокредитованы более 76 тысяч предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов франков.

По данным издания, подобные программы кредитования по разным причинам не смогли заработать в полной мере в таких странах, как Германия, Италия и Великобритания.

По материалам Економічна Правда
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