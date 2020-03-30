Швейцария помогает малому бизнесу: беспроцентный кредит за 30 минут

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Швейцария развернула программу помощи малому бизнесу размером 40 миллиардов франков.Об этом Financial Times.
Предусмотрено два типа кредитных программ:
В программе задействованы центробанк, правительство и 121 коммерческий банк.
Отмечается, что в течение первой недели действия программы были прокредитованы более 76 тысяч предпринимателей на общую сумму 15 миллиардов франков.
По данным издания, подобные программы кредитования по разным причинам не смогли заработать в полной мере в таких странах, как Германия, Италия и Великобритания.
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