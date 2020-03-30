На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)

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С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавирусной болезни начинают действовать более жесткие ограничительные меры.
Об этом говорится на Правительственном портале.
Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:
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