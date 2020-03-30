На улицах - с документами и в масках: стали действовать новые ограничения от Кабмина (инфографика)

С сегодняшнего дня для предотвращения распространения коронавирусной болезни начинают действовать более жесткие ограничительные меры.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:

с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски, респиратора;

с 6 апреля перемещение группой лиц более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, оказывающих паллиативную помощь;

учреждений социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

Справка Finance.ua: