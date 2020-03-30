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Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)

Тысяча гривен пенсионерам: разъяснение ПФУ (инфографика)

Около 10 миллионов пенсионеров, чья пенсия не превышает 5000 гривен, получат государственную помощь в размере 1000 гривен.

Об этом сообщает пресс служба Пенсионного фонда в видеоразъяснении.

При этом ПФУ начислит средства автоматически, без обращений пенсионеров.

Когда выплатят: в ведомстве рассказали, что выплата будет начата после того, как Верховная Рада предусмотрит эти средства в государственном бюджете. Деньги на личные банковские карты получателей будут зачислены безотлагательно.

Более того, “Укрпочта” обеспечит доставку денег пенсионерам домой в течение пяти дней. Тем, кому по разным причинам не выплатят средства в течение пяти дней, 1000 гривен выплатят вместе с пенсией.

Справка Finance.ua:

  • 1 апреля Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Потребность в доплате 1000 гривен пенсионерам, которые получают менее 5000 гривен в месяц, потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 10,02 миллиарда гривен.

  • В Минсоцполитики сообщали, что пенсии и социальные выплаты на период карантина будут переназначены автоматически, без заявлений и каких-либо документов.
По материалам Finance.UA
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