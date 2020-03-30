Как будут предоставлять субсидии во время карантина

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Кабинет Министров опубликовал постановление № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года.
Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.
Согласно постановлению:
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