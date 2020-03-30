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Как будут предоставлять субсидии во время карантина

Как будут предоставлять субсидии во время карантина

Кабинет Министров опубликовал постановление № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.

Согласно постановлению:

  • на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848, кроме обстоятельств, исключающих возможность предоставления жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого лица);
  • на следующий период субсидиями обеспечат все домохозяйства, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде 2019-2020 годов, автоматически, без заявлений о назначении жилищных субсидий;

  • расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведение, поставки горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления);
  • отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина, минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства;
  • жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные;

Справка Finance.ua:

  • В среду, 25 марта, на заседании правительства Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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