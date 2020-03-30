Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Международный валютный фонд ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
“Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19”, – сказано в заявлении.
В то же время Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.
Читайте также: Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг.
Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла два необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ закона: законопроект о банковском регулировании (в первом чтении) и закон о рынке земли.
Однако парламентарии не смогли внести изменения в госбюджет-2020 и направили законопроект на доработку.
Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключил, что в ближайшие дни состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"Вчера, 15:00 - 3087 8
Киев под предлогом борьбы с Covid-19 устанавливает камеры с системой распознавания лиц2 ч. назад - 868 5
Полиция выписала штрафы строительным гипермаркетам за работу во время карантинаОколо часа назад - 886 4
В НАПК объяснили, как декларировать покупку и обмен валютыВчера, 17:21 - 6585 4
Почему следует покупать только электронный полисВчера, 11:10 - 6281 3
В НАПК объяснили, как декларировать покупку и обмен валютыВчера, 17:21 - 6585 4
Эксперты прогнозируют "великое переселение народов" из-за COVID-19Вчера, 22:21 - 5518 1
Сколько украинцев получат проиндексированные пенсииВчера, 19:28 - 5140
Что делать, если закончился срок действия водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года (инфографика)Вчера, 19:00 - 3151 1
Цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в Европе, - "Интерпайп"Вчера, 15:00 - 3087 8
Ученые заявили о новой жизнеспособности COVID-19Около часа назад - 613 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернета30.03.2020, 14:10 - 2242
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 5225 31
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 18095 7
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 1178