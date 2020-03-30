0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1707 0

Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия

Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия

Международный валютный фонд ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

“Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19”, – сказано в заявлении.

В то же время Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

Читайте также: Экономический кризис, вызванный COVID-19, хуже финансового кризиса 2008-09 гг.

Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла два необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ закона: законопроект о банковском регулировании (в первом чтении) и закон о рынке земли.

Однако парламентарии не смогли внести изменения в госбюджет-2020 и направили законопроект на доработку.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия не исключил, что в ближайшие дни состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.