День финансов: про усиление карантина, индексацию пенсий и «карантинное мошенничество»

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Среда, 1 апреля. День, когда как-то не до смеха.
Усиление карантина. Кабмин принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом. Теперь в Украине запрещено: пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора; перемещение группой из более чем 2 лиц, пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних – больше подробностей здесь.
Когда ожидают пик? Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Китай, Сингапур, Таиланд, ряд других азиатских стран уже остановили эпидемию. В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяцев с момента установления первого случая заражения 31 декабря.
Где читать о COVID-19: список проверенных источников. В информационном пространстве распространяется масса слухов и фейков о новом коронавирусе. Поэтому мы собрали перечень информационных ресурсов, где содержится только перепроверенная информация о ситуации с COVID-19.
«Карантинное мошенничество» и борьба с ним. В периоды кризисов, катастроф и любых общественных потрясений активизируются, как правило, не только неравнодушные люди и волонтеры, но и мошенники. Сегодня у преступников появляются новые приемы и схемы обмана людей, а прежние алгоритмы адаптируются под ситуацию. Рекомендации, как уберечь себя от «карантинных» мошенников – читайте здесь.
А вот если вы хотите знать больше о защите прав потребителей – читайте новый материал Finance.ua Как вернуть деньги за товар. Мы расскажем, как правильно это сделать, а также избежать лишних проблем с возвратом покупок.
Индексация пенсий. Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”. Им предусмотрено индексация пенсий на 11%, ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет и другие выплаты.
Причины девальвации гривны. Ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке. Как отметили в НБУ, эти самые причины обусловили рост доходности гривневых ОВГЗ.
Рекомендуем! Наш постоянный эксперт Алексей Козырев для Youtube-канала Finance.ua в деталях рассматривает ситуацию вокруг открытия рынка земли, курса валют и “антиколомойских” мер.👇
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