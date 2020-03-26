Где читать о COVID-19: список проверенных источников

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, которая имеет международное значение. 11 марта – COVID-19 объявлен пандемией.

С 25 марта на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации, а карантинные мероприятия пока продолжаются до 24 апреля.

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К сожалению, в информационном пространстве распространяется масса слухов и фейков о новом коронавирусе, что вызывает панику среди населения. Однако доверять стоит только проверенной информации. Поэтому мы собрали перечень информационных ресурсов, где содержится только правдивая информация о ситуации с COVID-19:

сайт ВОЗ (один раз в сутки публикуется официальный отчет о распространении коронавируса в разных странах) – www.who.int/novel-coronavirus-2019;

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний – www.ecdc.europa.eu/2019-ncov-cases;

страница Министерства здравоохранения Украины – www.facebook.com/moz.ukr;

Общая статистика сайта «Минфин» по распространению коронавируса – index.minfin.com.ua/coronavirus;

специальная правительственная страница с информацией о COVID -19 – covid19.com.ua;

страница Центра общественного здоровья Украины – www.facebook.com/phc.org.ua.

карта американского Центра системных наук и инженерии ( CSSE ) при Университете Джонса Хопкинса – gisanddata.maps.arcgis.com;

карта от медицинской школы Гарварда – www.healthmap.org/covid-19;

Telegram-бот для оперативного ответа на вопрос о коронавирусе в Украине – t.me/COVID19_Ukraine_Bot;