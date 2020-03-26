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Кабмин решил, когда проведет индексацию пенсий: кто получит (инфографика)

Кабмин решил, когда проведет индексацию пенсий: кто получит (инфографика)

Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Что предусмотрено:

  • индексация пенсий на 11%;
  • ежемесячная выплата в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9205 гривен.
  • устанавливается, что для указанных пенсионеров со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионная выплата не может быть меньше, чем 2600 грн;
  • установление минимальной пенсионной выплаты на уровне 2100 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Кто в апреле получит 1000 гривен:

  • пенсионеры, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 гривен на 1 апреля 2020 года;
  • получатели государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины “О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью”);
  • получатели государственной социальной помощи – лица, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;
  • получатели временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату.

Выплаты, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, начнутся с 14 апреля 2020 года.

Справка Finance.ua:

  • Кому не будут проиндексированы пенсии: госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; тем, кто получает максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); тем, кто получает специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи); тем, кто получает социальные пенсии, то есть не имеет трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (сейчас 1644 грн).
По материалам Finance.UA
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