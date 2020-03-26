Кабмин решил, когда проведет индексацию пенсий: кто получит (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабмин принял постановление “Вопросы повышения пенсионных выплат и оказания социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году”.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Что предусмотрено:
Кто в апреле получит 1000 гривен:
Выплаты, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, начнутся с 14 апреля 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине пока не будут штрафовать владельцев еврономеровВчера, 16:00 - 1682 8
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 10494 6
Шмыгаль назвал сумму долгов, которые Украине нужно погаситьВчера, 21:01 - 2275 5
В Раде уже зарегистрированы 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли4 ч. назад - 503 3
Цены на газ в Европе опустились ниже российских5 ч. назад - 1357 3
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 10494 6
Шмыгаль назвал сумму долгов, которые Украине нужно погаситьВчера, 21:01 - 2275 5
НБУ назвал причины девальвации гривны4 ч. назад - 2179
Гетманцев назвал размер первого транша МВФ4 ч. назад - 1847 2
Британский банк получил рекордный штраф из-за Украины2 ч. назад - 1841 1
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 1206
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4152 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 16035 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 929
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7666 4