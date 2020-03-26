В МВД рассказали, когда ожидают пик эпидемии в Украине (график)

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Пик эпидемии в Украине ожидается между 15 и 25 апреля. Вот почему карантин в Украине может быть продолжен до 15 мая.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
На сегодняшнее утро в Украине подтверждено 669 случаев инфицирования коронавирусом. Инфицированных Covid-19 в Украине гораздо больше.
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“Мы ожидаем пик эпидемии примерно на даты 15-25 апреля. Поэтому главная, а по сути единственная задача карантина – это остановить раскрутку эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный, перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека. Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека,” – сообщил он.
Для того чтоб карантин был эффективен, нужно два условия:
“Китай, Сингапур, Таиланд, ряд других азиатских стран уже остановили эпидемию. В Китае полная остановка потребовала 2,5 месяцев с момента установления первого случая заражения 31 декабря. Но без ответственной гражданской позиции граждан, осознающих свою ответственность за своё здоровье и жизнь своих сограждан, невозможно быстро и без потерь пройти через кошмар эпидемии, охватившей весь мир” – призвал Геращенко.
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