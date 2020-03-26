Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в Украине

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Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
В правительстве решили ужесточить карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.
Что будет запрещено в Украине:
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