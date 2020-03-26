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Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в Украине

Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в Украине

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве решили ужесточить карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Что будет запрещено в Украине:

  • пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
  • посещение спортивных и детских площадок;
  • проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 лиц, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Справка Finance.ua

  • 23 марта карантин в Украине из-за коронавируса был усилен.
  • С 12:00 24 марта, согласно решению Кабмина, украинцам запрещено выезжать за пределы страны в туристических целях.
  • Закрытие аэропортов. В Украине остается работать только аэропорт “Борисполь”, все остальные закрываются.
  • Дистанция в 1,5 метра. Все учреждения, которые работают в период карантина, должны установить галочки социальной дистанции в 1,5 м. За соблюдением дистанции будет следить полиция.
По материалам Finance.UA
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