Правительство усиливает карантин: что будет запрещено в Украине

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантина в Украине из-за роста количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве решили ужесточить карантинные меры, введенные до 24 апреля на всей территории Украины.

Что будет запрещено в Украине:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 лиц, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Справка Finance.ua

23 марта карантин в Украине из-за коронавируса был усилен.

С 12:00 24 марта, согласно решению Кабмина, украинцам запрещено выезжать за пределы страны в туристических целях.

Закрытие аэропортов. В Украине остается работать только аэропорт “Борисполь”, все остальные закрываются.