«Карантинное мошенничество» и борьба с ним (инфографика)

В периоды кризисов, катастроф и любых общественных потрясений активизируются, как правило, не только неравнодушные люди и волонтеры, искренне стремящиеся помочь, но и мошенники. Сегодня у преступников появляются новые приемы и схемы обмана людей, а прежние алгоритмы адаптируются под ситуацию.

Рекомендации, как уберечь себя от «карантинных» мошенников, предоставили криминолог Анна Маляр и кандидат психологических наук, специалист по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева – эксперты социального ток-шоу «Касается каждого».

1. Видео и фото в соцсетях – наводка для мошенников. Сейчас, когда люди сидят дома, у многих сложное психологическое состояние, социализация для них еще более нужна и важна. Но даже безобидное кухонное фото – источник информации для преступников. По этим кадрам может быть понятно, что есть в квартире, чем поживиться: насколько дорогая у вас посуда, мебель и техника. Более того, преступники обратят внимание не только на стоимость вашего имущества, но и запомнят планировку и расположение вещей в квартире. Да, в период самоизоляции это не кажется страшным, но карантин рано или поздно закончится.

2. Преступники в защитных костюмах. Мошенники часто пользуются нашей паникой и незнанием того, что именно делает Министерство здравоохранения и другие госструктуры для предупреждения распространения инфекции. Например, к вам в дверь стучатся люди в защитной экипировке и сообщают, что в здании проводится санобработка помещений от коронавируса, потому что в доме обнаружен случай заражения. Вас попросят на какое-то время выйти из квартиры, потому что химические вещества вредны для здоровья. По возвращении вы, скорее всего, не досчитаетесь части вещей.

3. Фальшивые тесты на COVID-2019, лекарства от коронавируса и лжезащита. В Интернете создаются сайты-однодневки с манящим слоганом: «Распродажа! Скидки! Осталось 10 упаковок!», торгующие масками, респираторами и средствами дезинфекции по предоплате или полной оплате товара. Но после отправки денег покупателям перестают отвечать на сообщения и телефонные звонки. Но даже если вы в итоге получите маску, не факт, что она от чего-то защитит.

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4. Звонки от «липовых» врачей. Мошенники любыми путями собирают данные о пожилых пациентах: их контактную информацию, диагноз, сдавали ли они анализы. Затем звонят якобы от имени врача и сообщают об очень плохих результатах анализов. В связи с ограниченным числом мест для госпитализации нужно внести предоплату, после чего врач готов приехать к пациенту домой. Или мошенник уговаривает пожилого человека купить дорогостоящее лекарство, представляющее собой альтернативу оперативному вмешательству.

5. Воровство доставленных товаров. Даже находясь дома, мы не защищены от воров. «Конечно, сейчас вас нет на улице, и что-то украсть из вашего кармана они не смогут, – говорит криминолог Анна Маляр – Но появилась услуга бесконтактной доставки товаров: вы расплачиваетесь карточкой, вам привозят товар под дверь, а потом вы его забираете. Преступники могут следить за курьерами и забрать товар раньше вас».

6. Информация в группах взаимопомощи. В соцсетях появились группы, в которых люди искренне предлагают помощь окружающим. «В тяжелые времена многие хорошие, искренние люди при первом же запросе бросаются помогать, – рассказывает Анна Маляр. – Но этим могут воспользоваться мошенники. Как минимум – имитировать, что помощь нужна им.

7. Фишинг или «фейковые» письма от госструктур. Мошенники распространяют электронные письма и сообщения с вложениями и гиперссылками от имени ВОЗ или медицинских организаций, якобы содержащие важную информацию о коронавирусе. В результате на компьютеры и гаджеты пользователей попадает вредоносное программное обеспечение, и они становятся жертвами фишинга – незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей.