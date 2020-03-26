НБУ назвал причины девальвации гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке.
Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (март 2020 года).
Как отметили в НБУ, эти самые причины обусловили рост доходности гривневых ОВГЗ. При таких условиях Минфин в марте размещал преимущественно валютные ОВГЗ.
“НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не противодействуя рыночным тенденциям”, – говорится в сообщении.
Общее сальдо интервенций НБУ в марте было отрицательным и составляло 2,2 млрд долларов (с начала года – минус 1,4 млрд долларов). По сравнению с февралем средний обменный курс гривны к доллару в марте девальвировал на 7,4%, а на конец месяца – на 14,3%.
Однако девальвировали и большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины. В результате номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривны ослаб умеренно – на 4,2%, добавили в НБУ.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3406 31
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2649 18
Георгий Губский: производство масок как возможность для бизнесаВчера, 14:33 - 1490 9
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 8710 6
В Украине пока не будут штрафовать владельцев еврономеровВчера, 16:00 - 1445 5
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривныВчера, 20:02 - 8710 6
АТБ заявила, что производители пытаются повысить цены на куриное яйцо на 47%Вчера, 12:10 - 3406 31
Экономист дал прогноз для малого бизнеса ввиду карантинаВчера, 12:46 - 3061 3
В Киеве работает центр для контроля за соблюдением самоизоляции (видео)Вчера, 13:20 - 2696 1
В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в паркеВчера, 14:20 - 2649 18
Обанкротилась компания OneWeb, которая создавала глобальную сеть раздачи интернетаПозавчера, 14:10 - 1137
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизации26.03.2020, 11:15 - 4098 5
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон25.03.2020, 10:28 - 15934 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 922
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 7636 4