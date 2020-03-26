НБУ назвал причины девальвации гривны

Ухудшение ситуации на мировых финансовых и товарных рынках вместе с усилением неопределенности на внутреннем рынке спровоцировали рост турбулентности на валютном рынке.

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре” Национального банка (март 2020 года).

Как отметили в НБУ, эти самые причины обусловили рост доходности гривневых ОВГЗ. При таких условиях Минфин в марте размещал преимущественно валютные ОВГЗ.

“НБУ интенсифицировал проведение интервенций для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не противодействуя рыночным тенденциям”, – говорится в сообщении.

Общее сальдо интервенций НБУ в марте было отрицательным и составляло 2,2 млрд долларов (с начала года – минус 1,4 млрд долларов). По сравнению с февралем средний обменный курс гривны к доллару в марте девальвировал на 7,4%, а на конец месяца – на 14,3%.

Однако девальвировали и большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины. В результате номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривны ослаб умеренно – на 4,2%, добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк впервые с начала коронакризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллиона долларов.

Большинство читателей Finance.ua считают, что в следующем месяце стоимость доллара достигнет отметки более 30 гривен.

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