День финансов, 26 марта: сроки завершения учебного года, "если дефолт" - опасения Гончарука, продажи б/у авто во время карантина

Четверг, 26 марта: Жизнь Украины во время карантина:

Школа. Сроки завершения учебного года. Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. По словам и.о. министра образования и науки Любомиры Мандзий, учебный год в Украине закончится так, как предусматривается действующим законодательством, а изменения предусмотрены только для выпускников 11 класса.

Работа. 23% компаний будут уменьшать зарплату. 48% компаний из-за карантина уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов, еще 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Если дефолт – доллар по 40 и очереди безработных. Украина в случае объявления дефолта лишится доступа к финансовым ресурсам, а государственный долг страны при этом не исчезнет. Такое мнение высказал экс-глава правительства Алексей Гончарук.

Авторынок б/у. Как покупают во время карантина. На рыночную активность повлиял курс американского доллара и евро, который за месяц заметно изменился. Но при этом за последнюю неделю карантина ни одного «тотального падения» цен на б/у автомобили не наблюдается.

Кстати, о чрезвычайной ситуации и карантине… А также о том, что ждать от курса, золота и банков мы уже узнали от финансового эксперта Алексея Козырева. Смотрите и вы:



НБУ и банки. Новые требования пока откладываются. Национальный банк Украины отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности. Решение предусматривает отсрочку требований соблюдения: буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% до 1 января 2023.

Торговля. Кому можно. Кабинет министров расширил список видов деятельности и торговли, которые имеют право работать во время карантина, введенного до 24 апреля для недопущения распространения нового коронавируса. На период карантина снят запрет относительно: оптовой торговли пищевыми продуктами, торговли ветеринарными препаратами, ведение ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов.