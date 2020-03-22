Очереди безработных и доллар по 40: Гончарук назвал последствия дефолта для Украины

Украина в случае объявления дефолта лишится доступа к финансовым ресурсам, а государственный долг страны при этом не исчезнет.

Такое мнение высказал экс-глава правительства Алексей Гончарук, пишет сайт “Сегодня”.

“В случае дефолта внешний долг Украины не исчезнет. Он просто растянется во времени, но лишит нас доступа к новым финансовым ресурсам. Они будут очень необходимы стране уже в ближайшем будущем – пик проблем впереди. А еще, думая на шаг вперед, я вижу очереди безработных, разрушенные планы на будущее для миллионов людей и доллар по 40 гривен”, – написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Справка Finance.ua:

Алексей Гончарук был назначен премьер-министром Украины с 29 августа 2019 года. 4 марта 2020 года Верховная Рада отправила его в отставку.

С 21 мая по 29 августа 2019 года был заместителем главы офиса президента.

Еще 16 января 2020 года Гончарук написал первое заявление об отставке. Тогда Зеленский решил дать ему еще один шанс.