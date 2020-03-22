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НБУ отсрочил введение новых требований к банкам

НБУ отсрочил введение новых требований к банкам

Национальный банк Украины отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

“Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики”, – говорится в сообщении.

Решение предусматривает отсрочку требований соблюдения:

  • буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% до 1 января 2023;
  • буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021.

Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни, можно будет оценить подробнее. О новых датах активизации буферов капитала Национальный банк сообщит отдельно и заранее.

Справка Finance.ua:

  • Буфер капитала – это запас, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.
  • В настоящее время из-за кризисных явлений регуляторы ослабляют требования к буферам капитала, что дает возможность направить сформированный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования.
По материалам Finance.UA
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