НБУ отсрочил введение новых требований к банкам

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Национальный банк Украины отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности.
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
“Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики”, – говорится в сообщении.
Решение предусматривает отсрочку требований соблюдения:
Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни, можно будет оценить подробнее. О новых датах активизации буферов капитала Национальный банк сообщит отдельно и заранее.
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