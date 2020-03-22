Авторынок во время карантина: что происходит с ценами на б/у авто (инфографика)

За последнюю неделю карантина ни одного «тотального падения» цен на б/у автомобили не наблюдается. Набор проданных автомобилей остается практически таким же, как и до карантина.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра AUTO.RIA

Почти на всех графиках (кроме «Ланоса» и «девятки») есть «проседания» в одно и то же время.

Правая часть каждого графика (данные за март) сейчас держится около прошлогодних осенних значений. Опять же, кроме «Ланоса» и ВАЗ-2109, поскольку эти авто несколько лет как сняты с производства, так что возраст (как и пробег) для них не имеет значения – важно лишь реальное состояние конкретного экземпляра. Поэтому они потихоньку и дешевеют, без всяких там пиков и провалов.

На рыночную активность повлиял курс американского доллара и евро, который за месяц заметно изменился.

«То есть, если вы продаете авто – для вас все остается на своих местах, цена машины в долларах та же. Если покупаете, и имеете сбережения в гривне – тогда общая сумма в национальной валюте увеличится, это минус», – говорят в Аналитическом центре.

Справка Finance.ua:

По данным информационно-аналитической группы Auto-Consulting, в течение первой карантинной недели – с 16 по 22 марта – операторы автомобильного рынка зафиксировали рост продаж новых автомобилей в среднем на 74% по сравнению с докарантинной неделей.

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