В Украине выросли продажи новых авто в первую неделю карантина

В течение первой карантинной недели – с 16 по 22 марта – операторы автомобильного рынка зафиксировали рост продаж новых автомобилей в среднем на 74% по сравнению с докарантинной неделей.

Об этом написал гендиректор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий в Facebook.

“Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов, общий ажиотаж и слухи о будущем дефиците автомобилей. На этой волне ряд операторов фиксировали росты продаж на 30-90-121%”, – сообщил он.

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“Стали закрывать автосалоны и переходить на продажу (вернее, консультации) в онлайн. Результаты не заставят себя ждать… Можно констатировать, что за 21 день марта имеем рост 36% в продажах новых легковых авто в сравнении с февралем и 17% роста на рынке LCV (легких коммерческих автомобилей, – ред.)”, – отметил он.