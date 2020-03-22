В МОН объяснили сроки завершения учебного года в школах

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В Министерстве образования объяснили сроки завершения учебного года в школах в связи с введением карантина в Украине.
Об этом сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
По ее словам, соответственно, в закон «Об образовании» учебный год в Украине завершается 1 июля.
“Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин завершится 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем время обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством – это 1 июля”, – заявила Мандзий.
Когда когда состоится ВНО-2020 – после 20-х чисел июня.
По словам Мандзий, учебный год в Украине закончится так, как предусматривается действующим законодательством, а изменения предусмотрены только для выпускников 11 класса.
“Для них (выпускников 11 класса – ред.) закончится тогда, когда наши выпускники получат документ об образовании”, – объяснили в Минобразования.
Два варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-х чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробное ЗНО организуют до начала основной сессии, то есть, до конца июня.
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