Реакция на продолжение карантина: 23% компаний будут уменьшать зарплату (инфографика)

Кабмин 25 марта принял решение с 24 апреля продлить карантин и ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. 48% компаний из-за карантина уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов, еще 16% приняли решение об изменении заработной платы персонала.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

“Очевидно, остановка экономической активности уже влияет как на отдельные бизнесы, так и на экономику в целом, что в перспективе может отразиться и на благополучии населения. А если жесткие ограничительные меры продлятся еще месяц, то самые пессимистичные прогнозы могут оказаться еще очень даже оптимистичными. Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса – его нет уже. Поэтому вместе со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики”, – прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Так, по предварительным оценкам, базовым прогнозом последствий карантина является сокращение ВВП страны на 4%, а при менее оптимистичном сценарии падение может составить до 9%.

Как отмечается в тексте исследования, уже сегодня очевидно, что следует делать взвешенные и конструктивные шаги, ведь через месяц это будет делать поздно. При неработающей экономике вопросы занятости населения, осуществления необходимых выплат и пособий и даже медицинское обеспечение могут оказаться под угрозой. Кроме того, сотни тысяч людей рискуют остаться без работы.

“Бизнес-сообщество призывает власть действовать взвешенно и принимать решения с учетом долгосрочных экономических последствий. Ведь стоимость остановки экономики через несколько месяцев может иметь разрушительные последствия для всего населения, по оценкам экспертов, даже хуже, чем сама пандемия, и понадобятся годы, чтобы ее восстановить”, – говорится в заявлении ЕБА.

Справка finance.ua: