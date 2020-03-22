Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

Кабинет Министров расширил список видов деятельности и торговли, которые имеют право работать во время карантина, введенного до 24 апреля для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Мы постоянно ведем диалог с бизнесом, мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно наработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства. Нам важно обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем соблюдать меры безопасности», – прокомментировал решение Правительства Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

На период карантина снят запрет относительно:

оптовой торговли пищевыми продуктами,

торговли ветеринарными препаратами,

осуществление ветеринарной практики,

продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов.

Кроме того, Правительство смягчило условия пассажирских перевозок, которые осуществляются предприятиями для производственных нужд.

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Обязательное условие осуществления этих вышеперечисленных видов деятельности:

обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Справка Finance.ua:

Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса.