День финансов, 25 марта: продление карантина, субсидии для безработных, "пенсионный" час в АТБ

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В среду, 25 марта, Кабмин продлил карантин, а также ввел чрезвычайную ситуацию в Украине. Но, кроме этого:
Безработным назначат жилищные субсидии. Кабмин поддержал инициативу назначения жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина. Чтобы получить субсидию, безработному необходимо зарегистрироваться в службе занятости. Также на период карантина Кабмин увеличил на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.
Кредитные каникулы – не для всех. В НБУ заявили, что кредитные каникулы предназначены для тех, у кого полностью исчезли источники поступлений для обслуживания кредита. Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты. Также там уточнили, что кредитные каникулы – не прощение процентов или тела кредита, это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время.
АТБ вводит “пенсионный” час. Сеть супермаркетов АТБ вводит отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми. В компании говорят, что магазины посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом.
IKEA в Украине откроют позже. Шведская компания анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса. Напомним, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной 2020 года.
Банки продолжают кредитовать население. В Нацбанке отмечают, что переформатирование работы банковской системы не остановило банковское кредитование. Отмечается, что экономика продолжит работать даже в условиях карантина, хотя часть отраслей, действительно, остановили работу. В то же время, в НБУ заявили, что идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина.
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