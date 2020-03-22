Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес

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Национальный банк изменяет постановление № 351, чтобы упростить банкам предоставление бизнесу, который пострадал от режима карантина, кредитных каникул.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
«Кредитные каникулы для тех украинцев и бизнеса, которые реально пострадали от остановки, временной остановки или частичной остановки бизнеса», – рассказала Екатерина Рожкова.
Остальные компании должны продолжать обслуживать полученные кредиты.
«Компании, которые продолжают работать, малый бизнес, который продолжает работать в той или иной форме, не могут требовать от вас и претендовать на кредитные каникулы. Мы говорим о каникулах для тех, кто полностью остановился и у кого исчезли источники поступлений для обслуживания кредита», – отметила Екатерина Рожкова.
Она напомнила, что кредитные каникулы – это не прощение процентов или тела кредита.
«Это просто отсрочка во времени. Все равно придется заплатить и тело, и проценты за это время», – Рожкова.
Часть банков уже начала процесс реструктуризации таких кредитов, не дожидаясь утверждения новой регуляции НБУ.
«Мы запустили программы реструктуризации для клиентов, чтобы на период карантина ослабить давление. И если клиент предоставляет документы, что лишен источника дохода, то мы будем идти навстречу клиенту и ослабим на период карантина это давление», – сообщил председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев.
Этой позиции придерживаются также другие банкиры. «Мы должны быть социально ответственными: разрешать реструктуризацию кредитов, делать кредитные каникулы», – рассказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
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