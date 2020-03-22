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Идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина

Идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина

НБУ разрешает банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.

Речь идет о политике банков KYC (know your client).

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«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.

Если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.

«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.

По материалам Финансовый клуб
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