Идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина

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НБУ разрешает банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
Речь идет о политике банков KYC (know your client).
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«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.
Если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.
«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.
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