Сеть АТБ ввела "пенсионный" час

Сеть супермаркетов АТБ вводит отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми.

Об этом сообщила пресс-служба АТБ.

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“Учитывая, что магазины сети “АТБ” посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентный час для пенсионеров”, – говорится в сообщении.

Компания призывает покупателей отнестись с пониманием к нововведениям и не посещать магазины с 9 до 10 утра, чтобы позволить пожилым людям делать покупки без угрозы здоровью.

Напомним, ранее в АТБ ввели ограничения на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. Компания также ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Справка Finance.ua:

Компании АТБ , Rozetka и “Новая почта” в тестовом режиме запускают доставку продуктовых наборов по себестоимости.

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