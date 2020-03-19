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АМКУ зафиксировал в некоторых регионах повышение цен на продукты питания

АМКУ зафиксировал в некоторых регионах повышение цен на продукты питания

Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

Об этом говорится в сообщении комитета.

“На протяжении последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ”, – говорится в сообщении.

Как выросли цены с начала марта:

  • на гречневую крупу выросли более чем на 50%;
  • пшено – на 24%;
  • сахар – на 16%;
  • почти на 60% подорожал картофель;
  • вдвое поднялись цены на лук и морковь.

“Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.”, – заявили в комитете.

Справка Finance.ua:

  • До 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.
  • В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

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По материалам Finance.UA
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