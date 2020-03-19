АМКУ зафиксировал в некоторых регионах повышение цен на продукты питания

Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.

Об этом говорится в сообщении комитета.

“На протяжении последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ”, – говорится в сообщении.

Как выросли цены с начала марта:

на гречневую крупу выросли более чем на 50%;

пшено – на 24%;

сахар – на 16%;

почти на 60% подорожал картофель;

вдвое поднялись цены на лук и морковь.

“Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.”, – заявили в комитете.

Справка Finance.ua:

До 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫