АМКУ зафиксировал в некоторых регионах повышение цен на продукты питания

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Антимонопольный комитет зафиксировал рост розничных цен в некоторых регионах: гречневая крупа подорожала более чем на 50%, почти на 60% подорожал картофель.
Об этом говорится в сообщении комитета.
“На протяжении последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ”, – говорится в сообщении.
Как выросли цены с начала марта:
“Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и т.д.”, – заявили в комитете.
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