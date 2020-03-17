В магазинах АТБ смогут находиться не более 20 человек

В ряде городов для магазинов сети АТБ вводится предельно допустимое число покупателей, которые одновременно могут пребывать в торговом зале — сообщила пресс-служба компании “АТБ-Маркет”.

Данные ограничения введены в сети с 19 марта в отдельных городах по требованию местных властей в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с общенациональным карантином.

“В магазине на момент совершения покупки должно находиться не более 10-20 человек без учета сотрудников магазина. Количество покупателей, входящих в магазин, должно быть равно количеству покупателей, выходящих из магазина. Контроль за пропуском посетителей будут осуществлять сотрудники магазина, которые обеспечены необходимыми средствами дезинфекции и защитными масками”, — сказано в официальном сообщении пресс-службы компании “АТБ-Маркет”.

С 19 марта соответствующие ограничения действуют в таких городах и населенных пунктах: Васильевка, Угледар, Желтые Воды, Запорожье, Кропивницкий, Мелитополь, Коломыя, Луцк, Любомль, Нововолынск, Заболотов, Яремче, с. Татарив, Белая Церковь, Бородянка, Обухов, Ракитное, Узин, Черкассы, Балта, Килия, Раздельная, Балаклея, Горишни плавни, Дергачи, Змиев, Изюм, Конотоп, Кременчуг, Первомайский, Полтава, Ромны, Тростянец, Тернополь, Калуш, пгт. Слобожанское, Кролевец, Знаменка, Долинское, Винница.

Как уточнили в пресс-службе компании “АТБ-Маркет”, решения об ограничении максимального числа покупателей, одновременно находящихся в торговых залах магазинов сети, в других городах и регионах будут приниматься согласно решениям органов местного самоуправления или постановлений органов центральной власти.