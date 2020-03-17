АТБ, Rozetka и "Новая почта" вместе запускают экспресс-доставку продуктов

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Компании АТБ, Rozetka и “Новая почта” в тестовом режиме запускают доставку продуктовых наборов по себестоимости.
Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин на своей странице в FACEBOOK.
“В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости. Три компании объединились по просьбе Президента Владимира Зеленского, чтобы помочь украинцам соблюдать правила карантина и оставаться дома”, – отметили в пресс-службе.
Функции распределены следующим образом:
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По плану на доставку потребуется 3-5 часов с момента заказа до момента получения набора.
Украинцам предложат три продуктовых набора от 400 до 700 грн. Базовый содержит яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. После тестового периода проект планируют запустить по всей Украине.
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