АТБ, Rozetka и "Новая почта" вместе запускают экспресс-доставку продуктов

Компании АТБ, Rozetka и “Новая почта” в тестовом режиме запускают доставку продуктовых наборов по себестоимости.

Об этом сообщил основатель Rozetka Владислав Чечеткин на своей странице в FACEBOOK.

“В Днепропетровской области в тестовом режиме начали доставлять продуктовые наборы по себестоимости. Три компании объединились по просьбе Президента Владимира Зеленского, чтобы помочь украинцам соблюдать правила карантина и оставаться дома”, – отметили в пресс-службе.

Функции распределены следующим образом:

АТБ формирует пакеты и продает все продукты по минимально возможной стоимости;

Rozetka предоставляет свой сайт для их размещения и обрабатывает все заказы бесплатно;

“Новая почта” осуществляет доставку по себестоимости.

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По плану на доставку потребуется 3-5 часов с момента заказа до момента получения набора.

Украинцам предложат три продуктовых набора от 400 до 700 грн. Базовый содержит яйца, молоко, крупы, сахар, макароны, чай, фрукты и овощи, печенье, консервы, туалетную бумагу, мыло, салфетки. После тестового периода проект планируют запустить по всей Украине.