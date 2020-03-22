Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)

Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса.

Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 25 марта.

Подчеркнем, карантин продлен еще на 30 дней – до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

“Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления”, – заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

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Дополнительно к этому решению правительство постановило:

должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств;

в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным обзором граждан и пропуском только после медицинского осмотра лиц и дезинфекции транспортных средств; привлечь к работе на этих пунктах работников и технические средства МЗ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС , Госпотребслужбы;

, Госпотребслужбы; все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию;

оказывать помощь малозащищенным слоям населения с привлечением работников социальных служб, общественных и волонтерских организаций к оказанию помощи.

До этого режим чрезвычайной ситуации был введен в тех областях, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской, Запорожской областях и Киеве.