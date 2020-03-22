Кабмин продлил карантин на 30 дней в связи с пандемией коронавируса (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины продлил карантин в связи с пандемией коронавируса.
Такое решение правительство приняло в ходе заседания в среду, 25 марта.
Подчеркнем, карантин продлен еще на 30 дней – до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.
“Мы продолжаем карантин и вводим чрезвычайную ситуацию в государстве Украина на 30 дней до 24 апреля 2020 года с возможностью его дальнейшего продления”, – заявил глава правительства Денис Шмыгаль.
Дополнительно к этому решению правительство постановило:
До этого режим чрезвычайной ситуации был введен в тех областях, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской, Запорожской областях и Киеве.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 3732 15
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час6 ч. назад - 12851 10
За первые 12 дней карантина в Украине количество людей, ищущих работу, возросло почти на 60% (инфографика)Вчера, 16:01 - 2618 6
В Украине создадут Стабилизационный фонд на 200 млрд грн — ШмыгальВчера, 14:12 - 1131 6
В Украине выросли продажи новых авто в первую неделю карантина5 ч. назад - 1139 4
Сеть АТБ ввела "пенсионный" час6 ч. назад - 12851 10
Межбанк: валютные заемщики начинают "выдыхаться"3 ч. назад - 4225
Ответ Швеции на COVID-19: Школы и предприятия работают, людей призывают поддержать малый бизнесВчера, 22:32 - 3732 15
В ПриватБанке рассказали, кому не будут начислять комиссию во время карантинаВчера, 15:13 - 3325
За первые 12 дней карантина в Украине количество людей, ищущих работу, возросло почти на 60% (инфографика)Вчера, 16:01 - 2618 6
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфон4 ч. назад - 1165
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусомВчера, 10:35 - 251
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6054 2
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 1957
😷 В Еврокомиссии спрогнозировали, когда на рынке появится вакцина от коронавируса18.03.2020, 14:10 - 4983