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ГНС выпустила налоговый справочник для украинских и иностранных инвесторов

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"Налоговый справочник инвестора" содержит основную информацию о налоговой системе Украины.
"Налоговый справочник инвестора" содержит основную информацию о налоговой системе Украины.
Государственная налоговая служба Украины подготовила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, которые уже ведут бизнес в Украине или планируют выйти на украинский рынок. «Налоговый справочник инвестора» содержит основную информацию о налоговой системе Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
По замыслу ГНС новый справочник должен помочь инвесторам лучше ориентироваться в украинской налоговой системе и правилах ведения деятельности в Украине.

Что содержит справочник

Пособие разработано так, чтобы инвесторы могли быстро ознакомиться с базовыми правилами налогообложения в Украине: какие налоги действуют, кто и в какие сроки должен их платить, а также как взаимодействовать с ГНС.
Справочник состоит из восьми практических блоков.
Первый раздел посвящен роли ГНС как основной точки контакта для бизнеса. В нем также описана сеть органов и сервисных точек службы, цифровые инструменты и консультационные каналы, через которые налогоплательщики могут взаимодействовать с ГНС.
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Второй блок содержит обзор налоговой системы Украины. В нем собрана информация об основных налогах и платежах, в том числе налог на прибыль, НДС, НДФЛ, единый взнос, военный сбор, акцизный и экологический налоги, а также плата за землю.
Для каждого налога указаны ставки, налогооблагаемая база, сроки подачи отчетности и отдельные особенности для нерезидентов.
Отдельный раздел посвящен регистрации и постановке на учет иностранных юридических лиц и их обособленных подразделений до начала деятельности.
Пособие также объясняет, как дистанционно представлять отчетность, вести официальную переписку и пользоваться доступными каналами коммуникации по ГНС.
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Отдельное внимание уделено налоговым льготам, специальным условиям для индустриальных парков и применению международных договоров об избежании двойного налогообложения.
Еще один блок справочника посвящен прозрачности и безопасности ведения бизнеса. В нем описан порядок проведения налоговых проверок, автоматическое бюджетное возмещение НДС, урегулирование налогового долга и механизмы защиты прав налогоплательщиков через обжалование решений ГНС.
Также в пособии есть практический раздел с ответами на самые распространенные вопросы инвесторов.
По материалам:
Finance.ua
ГНСИнвестицииБизнес
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