Банки несмотря на карантин продолжают кредитовать

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Переформатирование работы банковской системы не остановило банковское кредитование.
Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола.
«Банки продолжают кредитовать, в том числе агросектор. Жизнь не останавливается», – рассказала топ-менеджер НБУ.
Она уверена, что экономика продолжит работать даже в условиях карантина, хотя часть отраслей, действительно, остановили работу.
«44% нашего экспорта – это аграрная продукция. А аграрный бизнес невозможно поставить на карантин на три месяца. Посевная будет, следовательно, будут агрокредиты. А будет аграрный сектор работать, значит, будет и химическая продукция, и топливо, и семена, будут рабочие места. Нельзя остановить и доменную печь. Основная промышленность будет работать, и ВВП будет», – уверена Екатерина Рожкова.
Банкиры подтвердили, что кредитование продолжается, но «осторожно».
«По юридическим лицам (кредитуем. – Ред.) более осторожно. Смотрим только на овердрафты», – рассказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.
В некоторых сегментах стоит даже увеличить кредитование.
«Что касается малого и среднего бизнеса, особенно того, который связан с наиболее важными сейчас секторами – продукты питания, сервисы по доставке, медицинские компании, производители масок, то мы готовы поддерживать их и увеличивать финансирование», – сказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.
Председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев говорит, что банк не может не выдавать кредиты. “Оффлайн-сектор сегодня остановился, но каждый магазин, который продает товар длительного пользования, имеет сайт и интернет-канал дистрибуции. С этими клиентами мы продолжаем работать. И поток заявок на наш кредитный центр вообще не изменился, количество желающих взять кредит никак не уменьшилось», – рассказал он.
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