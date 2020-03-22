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Банки несмотря на карантин продолжают кредитовать

Банки несмотря на карантин продолжают кредитовать

Переформатирование работы банковской системы не остановило банковское кредитование.

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола.

«Банки продолжают кредитовать, в том числе агросектор. Жизнь не останавливается», – рассказала топ-менеджер НБУ.

Она уверена, что экономика продолжит работать даже в условиях карантина, хотя часть отраслей, действительно, остановили работу.

«44% нашего экспорта – это аграрная продукция. А аграрный бизнес невозможно поставить на карантин на три месяца. Посевная будет, следовательно, будут агрокредиты. А будет аграрный сектор работать, значит, будет и химическая продукция, и топливо, и семена, будут рабочие места. Нельзя остановить и доменную печь. Основная промышленность будет работать, и ВВП будет», – уверена Екатерина Рожкова.

Банкиры подтвердили, что кредитование продолжается, но «осторожно».

«По юридическим лицам (кредитуем. – Ред.) более осторожно. Смотрим только на овердрафты», – рассказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.

В некоторых сегментах стоит даже увеличить кредитование.

«Что касается малого и среднего бизнеса, особенно того, который связан с наиболее важными сейчас секторами – продукты питания, сервисы по доставке, медицинские компании, производители масок, то мы готовы поддерживать их и увеличивать финансирование», – сказал председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Председатель правления Форвард Банка Андрей Киселев говорит, что банк не может не выдавать кредиты. “Оффлайн-сектор сегодня остановился, но каждый магазин, который продает товар длительного пользования, имеет сайт и интернет-канал дистрибуции. С этими клиентами мы продолжаем работать. И поток заявок на наш кредитный центр вообще не изменился, количество желающих взять кредит никак не уменьшилось», – рассказал он.

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По материалам Финансовый клуб
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