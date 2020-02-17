День финансов, 21 февраля: снижение ставок от mono и Привату, депозит для новорожденных, 1000 гривен в номинантах

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В пятницу, 21 февраля, о деньгах, настоящих и электронных.
monobank снижает ставки по депозитам. Соучредитель проекта monobank Олег Гороховский сообщил, что банк снижает ставки по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта. По его мнению, такие низкие ставки в гривне приведут к тому, что клиенты увеличат спрос на валюту и это усилит давление на курс.
ПриватБанк снизил ставки по ипотеке. ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья. Для покупки недвижимости на “вторичке” процентная ставка составит до 15,5% годовых, на “первичку” – 14,9%. В 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья более 1 млрд грн.
Депозит для новорожденных. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца. Сумма депозита – 50 тыс. грн. Автор законопроекта отмечает, что средства можно использовать досрочно – до 18 лет. Например, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств.
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Два направления “инвестиционной няни”. В Минэкономики объяснили, что инвестиционные няни – это два направления. Первое – Ukraine Invest, это структура под Кабмином. Второй этап проекта “инвестиционных нянь” – это 5 законопроектов, которые сейчас разрабатываются. Один из них позволит Кабмину заключать сделки и предоставлять конкретные решения, которые нужны для бизнеса.
Детали “пилота” по е-гривне. НБУ четыре года изучал возможности выпуска собственной цифровой валюты, а в 2018 году запустил “пилот”. Как отмечает глава Нацбанка Яков Смолий, е-гривна имела четкое определение и форму применения. Ее рассматривали как нацвалюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Выпустили чуть более 5 тыс. грн. Вся ее эмиссия вошла к наличным в обращении вне банков.
В то же время настоящую купюру в 1000 гривен номинировали на лучшую банкноту года. International Bank Note Society (IBNS) объявил первые варианты лучшей банконты, среди которых представлена украинская купюра номиналом в 1000 гривен. Напомним, самой красивой купюрой 2018 года стала новая вертикально ориентированная 10-долларовая канадская банкнота.
Процентный своп для кредитования. Нацбанк с целью оживления банковского кредитования вводит новый финансовый инструмент – процентный своп. Это даст банкам дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки. Также это позволит банкам снижать собственные процентные риски.
Кобрендинговые карты – продукты для искушенных. Нередко банки вынуждены создавать новые продукты для того, чтобы удержать клиентов. Например, появился особый вид банковской карты – кобрендинговая. Это своего рода гибрид дисконтной карты какого-то магазина и банковской кредитки. Держатели таких карт могут одновременно пользоваться заемными деньгами, а также получать дополнительные скидки и бонусы при расчетах в магазинах партнеров. В новом материале наши журналисты подобрали для вас несколько достойных кобрендинговых кредитных карт, рассчитываясь которыми в конкретных магазинах можно получать двойную выгоду.
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