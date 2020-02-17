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Monobank снижает ставки по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта.
Об этом сообщает в телеграм-канале соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.
«Вслед за всеми другими украинскими банками, вынуждены тоже снизить ставки по депозитам физлиц в гривне с понедельника… Боюсь, что с такими необычно низкими ставками у клиентов не останется аргументов в пользу сбережений в национальной валюте и мы увидим серьезный спрос на валюту и давление на курс», – пишет он.
По его словам, в Monobank была нормальная экономика и со ставками на уровне 16-18% годовых, но «вынуждены снизить процентные ставки, поскольку НБУ не любит, когда кто-то выделяется».
Ранее сообщалось, что monobank выпустил новую белую карту.. Виртуальную карту можно будет открыть мгновенно, а пластиковую – заказать отдельно.
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