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Monobank снижает ставки по депозитам в гривне

Monobank снижает ставки по депозитам в гривне

Monobank снижает ставки по депозитам в гривне на 1,5-2 процентных пункта.

Об этом сообщает в телеграм-канале соучредитель проекта Monobank Олег Гороховский.

«Вслед за всеми другими украинскими банками, вынуждены тоже снизить ставки по депозитам физлиц в гривне с понедельника… Боюсь, что с такими необычно низкими ставками у клиентов не останется аргументов в пользу сбережений в национальной валюте и мы увидим серьезный спрос на валюту и давление на курс», – пишет он.

По его словам, в Monobank была нормальная экономика и со ставками на уровне 16-18% годовых, но «вынуждены снизить процентные ставки, поскольку НБУ не любит, когда кто-то выделяется».

Ранее сообщалось, что monobank выпустил новую белую карту.. Виртуальную карту можно будет открыть мгновенно, а пластиковую – заказать отдельно.

Справка Finance.ua:

  • Monobank – розничный продукт Универсал Банка, возникший в рамках сотрудничества с командой Fintech Band. В рамках Monobank выпускаются кредитные карты для клиентов, предоставляется возможность разместить депозиты и получить прочие услуги.
  • 11 октября monobank начал выпускать первые в Европе карты без номера, СVV2 и срока действия. lifecell и monobank запустили услугу напоминания о пополнении мобильного счета в приложении банка.

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По материалам Finance.UA
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