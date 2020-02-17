Глава Нацбанка раскрыл детали "пилота" по е-гривне

Глава Нацбанка Яков Смолий рассказал о пилотном проекте по созданию электронной гривны (е-гривны). НБУ четыре года изучал возможности выпуска собственной цифровой валюты, а в 2018 году запустил “пилот”. Полгода ушло на его подготовку, а еще полгода – на активную стадию и анализ результатов.

“В рамках пилота е-гривна имела четкое определение и форму применения. Мы рассматривали ее как нацвалюту, которая имеет одинаковую стоимость с наличными и безналичными, и как средство платежа, а не накопления. Мы выпустили очень ограниченное количество е-гривны – чуть более 5 тыс. грн. Вся ее эмиссия вошла в денежный агрегат М0, то есть к наличным в обращении вне банков”, – отметил глава НБУ, открывая конференцию “Цифровые валюты ЦБ”.

По словам Смолия, в ходе “пилота” в регуляторе изучили такие аспекты запуска и работы цифровой валюты:

Протестировали технологию для выпуска и обращения электронной гривны, в том числе изучили эффективность работы распределенных реестров как базы для выпуска и обращения такой валюты.

Создали временную методологическую базу для е-гривны, которая включала временные правила и регламент.

Построили временную бухгалтерскую модель функционирования цифровой валюты.

Провели также ряд исследований, начиная с возможного влияния на макроэкономическую стабильность и заканчивая правовыми аспектами выпуска и обращения электронной гривны.

“Мы… готовы будем вернуться к этому вопросу, когда будем убеждены, что не только способны это реализовать с технологической точки зрения, но и это не помешает реализации нашего мандата – обеспечение ценовой и финансовой стабильности”, – отметил председатель НБУ.

Справка Finance.ua:

НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект относительно возможного внедрения е-гривны – национальной валюты на основе технологии блокчейн.