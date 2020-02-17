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Депозит для новорожденных на 50 тыс. грн - законопроект

Депозит для новорожденных на 50 тыс. грн - законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца.

Об этом говорится в проекте закона от 24.01.2020 г. N 2801 “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно введения государственной помощи ребенку на будущее”.

Сумма депозита – 50 тыс. грн.

Цель инициативы – предоставление материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе – также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине.

Что предлагают:

  • Открывать на имя новорожденных украинцев депозитные счета в том банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка.
  • На эти счета государство будет переводить по 50 тыс. грн.
  • Средства можно использовать досрочно – до 18 лет, в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).
  • Предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Справка Finance.ua

  • Как утверждают украинские СМИ, ставки по депозитам существенно снизятся. Уменьшение годовых по депозитам прогнозируют и в Нацбанке. Дело в том, что при инфляции ниже 5% украинские банки будут выдавать дешевые кредиты, а значит, давать меньшие проценты по депозитам.
  • По ожиданиям заместителя главы НБУ Олега Чурия, до конца года ставки по депозитам в иностранной валюте будут ниже – в районе 1%, а ставки по нацвалюте – в районе 10%.

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По материалам Finance.UA
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