Депозит для новорожденных на 50 тыс. грн - законопроект

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают открывать депозит на имя каждого новорожденного украинца.
Об этом говорится в проекте закона от 24.01.2020 г. N 2801 “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной помощи семьям с детьми” относительно введения государственной помощи ребенку на будущее”.
Сумма депозита – 50 тыс. грн.
Цель инициативы – предоставление материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе – также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине.
Что предлагают:
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