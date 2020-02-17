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НБУ введет еще один инструмент для оживления банковского кредитования

НБУ введет еще один инструмент для оживления банковского кредитования

Национальный банк активизирует работу по введению процентного свопа.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“С целью оживления банковского кредитования Национальный банк активизирует работу, необходимую для введения во втором полугодии 2020 г. нового финансового инструмента – процентного свопа с банками”, – говорится в сообщении.

Для этого Национальный банк расширил периметр задач, определенных Положением об основах процентной политики Национального банка.

Задачи процентной политики:

  • удержание на определенном уровне краткосрочных ставок межбанковского рынка (что является первым звеном процентного канала монетарного трансмиссионного механизма);
  • усиление действенности тех звеньев трансмиссионного механизма, которые обеспечивают влияние краткосрочных ставок на стоимость долгосрочных финансовых инструментов. Это будет достигаться, в частности, через проведение Национальным банком операций с процентными свопами и установление ставок по ним.

Введение нового инструмента направлено на выполнение нескольких целей:

  • использование процентного свопа с банками усилит действенность монетарной политики Национального банка. Банки, которые будут заключать процентные свопы, получат дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки;
  • во-вторых, толчок для запуска рынка процентных свопов, которым может стать участие Национального банка в таких операциях, позволит банкам снижать собственные процентные риски. Это в свою очередь будет способствовать развитию долгосрочного кредитования как предпринимателей, так и населения, в том числе ипотеки.

Справка Finance.ua:

  • В правительстве планируют все виды кредитования сделать на условном уровне 5-7-9%, для снижения стоимости ресурсов.
  • Объем проблемных кредитов (NPL) в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 января 2020 года составил 48,4% (-4,5 п.п. за 2019 год).

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По материалам Finance.UA
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