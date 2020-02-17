НБУ введет еще один инструмент для оживления банковского кредитования

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Национальный банк активизирует работу по введению процентного свопа.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“С целью оживления банковского кредитования Национальный банк активизирует работу, необходимую для введения во втором полугодии 2020 г. нового финансового инструмента – процентного свопа с банками”, – говорится в сообщении.
Для этого Национальный банк расширил периметр задач, определенных Положением об основах процентной политики Национального банка.
Задачи процентной политики:
Введение нового инструмента направлено на выполнение нескольких целей:
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