1000 гривен номинировали на лучшую банкноту года (фото банкнот)

Тысячу гривен номинировали на лучшую банкноту. International Bank Note Society (IBNS) объявил первые варианты лучшей банконты, среди них представлена украинская купюра номиналом в 1000 гривен.

Об этом сообщают theibns.org/.

Условия конкурса. Банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в общем обороте.

Двадцать номинантов-участников

дизайн купюр Северной Ирландии (сразу от двух банков),

Швейцарии, Арубы,

Норвегии, Грузии, Кении,

Восточно-карибского государства,

Сингапура, Тринидада и Тобаго,

Багамских островов,

Самоа, Макао, Албании, Камбоджи, Австралии,

Гонконга, Индии и Марокко.

В прошлом году было всего 15 номинантов. Самой красивой купюрой 2018 года стала новая вертикально ориентированная 10-долларовая канадская банкнота.

Напомним, 25 октября в наличном обращения появилась банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен. 1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упрощает расчеты и сбережения. Последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен была введена в обращение 13 лет назад.

Справка Finance.ua:

Чтобы проверить подлинность купюры в 1000 гривен:

Обратить внимание на бумагу – банкнота напечатана на жесткой бумаге, которая на ощупь отличается от обычной.

Определить рельефную печать на лицевой стороне купюры.

Посмотреть на банкноту против света и проверить водяной знак, светлый элемент водяного знака, сквозной элемент и защитную ленту.

Проверить на купюре оптически переменные элементы: спарк и оконно-защитная лента.

При наклоне купюры элемент спарк меняет цвет с золотистого на зеленый.

При наклоне также можно увидеть кинетическое движение изображения на оконной ленте.

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