1000 гривен номинировали на лучшую банкноту года (фото банкнот)

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Тысячу гривен номинировали на лучшую банкноту. International Bank Note Society (IBNS) объявил первые варианты лучшей банконты, среди них представлена украинская купюра номиналом в 1000 гривен.
Об этом сообщают theibns.org/.
Условия конкурса. Банкноты должны быть выпущены впервые в течение года и должны иметь определенную художественную ценность. Также купюры должны быть в общем обороте.
Двадцать номинантов-участников
В прошлом году было всего 15 номинантов. Самой красивой купюрой 2018 года стала новая вертикально ориентированная 10-долларовая канадская банкнота.
Напомним, 25 октября в наличном обращения появилась банкнота нового наивысшего номинала — 1000 гривен. 1000 гривен замещает в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. Появление новой банкноты уменьшает среднее количество банкнот, которые приходится носить с собой, и упрощает расчеты и сбережения. Последний раз банкнота самого высокого номинала – 500 гривен была введена в обращение 13 лет назад.
Чтобы проверить подлинность купюры в 1000 гривен:
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