Милованов рассказал о двух направлениях реализации программы "инвестиционная няня"

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Программа “Инвестиционная няня” имеет два направления, одно из которых уже запущено, в частности, идет операционная работа. Также на данный момент правительство разрабатывает необходимые законопроекты.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
“Инвестиционные няни – это два направления. Первое – Ukraine Invest, это структура под Кабмином. Они выполняют операционную работу уже сегодня. Это касается и украинских инвесторов, и глобальных. Равные условия для всех инвесторов”, – отметил Милованов.
По его словам, второй этап проекта “инвестиционных нянь” – это 5 законопроектов, которые сейчас разрабатываются.
“Один из них позволит Кабмину заключать сделки и предоставлять конкретные решения, которые нужны для бизнеса. Это может быть инфраструктура, выделение земли или другие вопросы, которые надо гарантировать, чтобы инвестор мог выполнять свою работу без лишних преград”, – подчеркнул министр.
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