Милованов рассказал о двух направлениях реализации программы "инвестиционная няня"

Программа “Инвестиционная няня” имеет два направления, одно из которых уже запущено, в частности, идет операционная работа. Также на данный момент правительство разрабатывает необходимые законопроекты.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Инвестиционные няни – это два направления. Первое – Ukraine Invest, это структура под Кабмином. Они выполняют операционную работу уже сегодня. Это касается и украинских инвесторов, и глобальных. Равные условия для всех инвесторов”, – отметил Милованов.

По его словам, второй этап проекта “инвестиционных нянь” – это 5 законопроектов, которые сейчас разрабатываются.

“Один из них позволит Кабмину заключать сделки и предоставлять конкретные решения, которые нужны для бизнеса. Это может быть инфраструктура, выделение земли или другие вопросы, которые надо гарантировать, чтобы инвестор мог выполнять свою работу без лишних преград”, – подчеркнул министр.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инвесторам, которые приватизируют одно из выставленных на продажу госпредприятий, купив его за более 10 млн долларов, государство будет предоставлять налоговые каникулы на 5 лет.