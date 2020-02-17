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ПриватБанк снизил ставки по всем программам кредитования покупки жилья

ПриватБанк снизил ставки по всем программам кредитования покупки жилья

ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

Об этом сообщают в банке.

Для приобретаемой недвижимости на вторичном рынке, проценты снижены до 15,5% годовых.

Во сколько сейчас обойдется покупка в кредит нового жилья:

  • годовая ставка на “первичку” еще ниже – 14,9%.

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Как сообщил руководитель направления потребительского кредитования ПриватБанка Виталий Хлопецкий, в 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья более 1 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • Ежемесячно через ПриватБанк приобретают недвижимость более 200 украинских семей.
  • 29 января 2020 года ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступні кредити 5-7-9%».
  • Как стать участником программы Кредиты от ПриватБанка: необходимо иметь (или открыть) счет в ПриватБанке; подать заявку на сайте банка.
  • Участником программы могут стать юридические лица без доли государства в уставном капитале, участники (учредители) и конечные бенефициарные владельцы (контролеры) которых являются физическими лицами – резидентами Украины, и физические лица – предприниматели, являющиеся резидентами Украины.

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По материалам Finance.UA
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