ПриватБанк снизил ставки по всем программам кредитования покупки жилья

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ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.
Об этом сообщают в банке.
Для приобретаемой недвижимости на вторичном рынке, проценты снижены до 15,5% годовых.
Во сколько сейчас обойдется покупка в кредит нового жилья:
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Как сообщил руководитель направления потребительского кредитования ПриватБанка Виталий Хлопецкий, в 2020 году банк планирует направить на программу доступного кредитования жилья более 1 млрд грн.
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