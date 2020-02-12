0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 135 0

День финансов, 19 февраля: Нео и фейк, электроскутера и ПДД, схема с лекарствами и 20 млн из бюджета

День финансов, 19 февраля: Нео и фейк, электроскутера и ПДД, схема с лекарствами и 20 млн из бюджета

В среду, 19 февраля, в основном о борьбе. С неоформленными работниками, водителями (теми, что ездят по тротуарам), и даже “удивительными” схемами.

Нео. Налоги. Фейк. Что у них общего? На днях в СМИ появилась информация о том, что украинцы должны будут декларировать все свои доходы и платить с них налоги. В том числе из средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. В Налоговой отреагировали на эту информацию. Как отмечается, это не соответствует действительности. Видимо, чтобы опровержение выглядело более убедительным, налоговики решили привлечь Киану Ривза. Вот, что с этого получилось. ⬇️

Также в Налоговой напомнили, что сегодня последний день уплаты единого налога для ФЛП 3 группы. 😉

Cоблюдать ПДД. Даже на электросамокатах? Народные депутаты хотят приравнять пользователей легкого электротранспорта (электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев) к участникам дорожного движения. За нарушение ПДД будет предусматриваться штраф – до 5 необлагаемых минимумов.

Наказание за езду по тротуарам тоже предлагают усилить. На сайте электронных петиций зарегистрировали документ, которым предлагается поднять штрафы и изымать водительское удостоверение на срок от одного до трех лет за выезд автомобиля на тротуар. По словам автора петиции, массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой, а прямая норма закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, отсутствует.

Всем выйти из тени. Проверяет Милованов. Как заявляет министр экономики Тимофей Милованов, пятая часть всех занятых украинцев работают “без трудовой”. Государственная служба труда за две недели проверила 184 319 предприятий и выявила 700 неоформленных работников. Как отмечает министр, пока инспекторы работали “в полях”, работодатели начали массово отправлять в налоговую уведомления об оформлении трудовых отношений. На работу оформили более 123 тысяч человек.

“Удивительная” схема на 20 млн. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился историей об “удивительной схеме” вокруг лекарств, которая была раскрыта совместно с Министерством экономики. Организаторы схемы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.