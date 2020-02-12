День финансов, 19 февраля: Нео и фейк, электроскутера и ПДД, схема с лекарствами и 20 млн из бюджета

В среду, 19 февраля, в основном о борьбе. С неоформленными работниками, водителями (теми, что ездят по тротуарам), и даже “удивительными” схемами.

Нео. Налоги. Фейк. Что у них общего? На днях в СМИ появилась информация о том, что украинцы должны будут декларировать все свои доходы и платить с них налоги. В том числе из средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. В Налоговой отреагировали на эту информацию. Как отмечается, это не соответствует действительности. Видимо, чтобы опровержение выглядело более убедительным, налоговики решили привлечь Киану Ривза. Вот, что с этого получилось. ⬇️

Также в Налоговой напомнили, что сегодня последний день уплаты единого налога для ФЛП 3 группы. 😉

Cоблюдать ПДД. Даже на электросамокатах? Народные депутаты хотят приравнять пользователей легкого электротранспорта (электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев) к участникам дорожного движения. За нарушение ПДД будет предусматриваться штраф – до 5 необлагаемых минимумов.

Наказание за езду по тротуарам тоже предлагают усилить. На сайте электронных петиций зарегистрировали документ, которым предлагается поднять штрафы и изымать водительское удостоверение на срок от одного до трех лет за выезд автомобиля на тротуар. По словам автора петиции, массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой, а прямая норма закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, отсутствует.

Всем выйти из тени. Проверяет Милованов. Как заявляет министр экономики Тимофей Милованов, пятая часть всех занятых украинцев работают “без трудовой”. Государственная служба труда за две недели проверила 184 319 предприятий и выявила 700 неоформленных работников. Как отмечает министр, пока инспекторы работали “в полях”, работодатели начали массово отправлять в налоговую уведомления об оформлении трудовых отношений. На работу оформили более 123 тысяч человек.

“Удивительная” схема на 20 млн. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился историей об “удивительной схеме” вокруг лекарств, которая была раскрыта совместно с Министерством экономики. Организаторы схемы уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.