Налоговая напомнила, для кого сегодня последний день уплаты налогов

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В Налоговой службе напомнили, кто сегодня должен уплатить единый налог.
Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины.
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