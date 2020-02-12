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Налоговая напомнила, для кого сегодня последний день уплаты налогов

Налоговая напомнила, для кого сегодня последний день уплаты налогов

В Налоговой службе напомнили, кто сегодня должен уплатить единый налог.

Об этом говорится на странице Государственной налоговой службы Украины.

  • ФОПы 3 группы должны сегодня уплатить ЕН.
  • Также сегодня последний день уплаты:
  • единого налога физ и юридическими лицами, третьей группы, за IV квартал 2019 г.;
  • единого налога с сумм доходов, которые облагаются по ставке 15% и задекларированы физическими лицами – предпринимателями, за IV квартал 2019 г.;
  • НДС плательщиками, у которых базовый налоговый (отчетный) период равен календарному кварталу, за IV квартал 2019 г.;
  • экологического налога за IV квартал 2019 г.;

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  • рентной платы за специальное использование лесных ресурсов за IV квартал 2019 г.;
  • рентной платы за специальное использование воды за IV квартал 2019 г.;
  • рентной платы за пользование недрами без рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья за IV квартал 2019 г.;
  • сбора за места для парковки транспортных средств за IV квартал 2019 г.;
  • туристического сбора за IV квартал 2019 г.;
  • налоговых обязательств, определенных в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах физическими лицами – предпринимателями, применяющими общую систему налогообложения, по результатам 2019 г.

Последний день подачи:

  • налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, юридическими лицами на 2020 г.;
  • налоговой декларации по транспортному налогу юридическими лицами на 2020 г.

Справка Finance.ua:

  • ФЛПы смогут оплатить налоги в Опендатабот. Государственная казначейская служба имеет более 437 179 счетов для уплаты налогов, которые меняются каждый год. Только в январе этого года из-за этого 271 700 предпринимателей оплатили свои налоги на несуществующие счета.
  • Для того, чтобы уплатить налог: добавьте Опендатабот в Telegram, Viber aбо Messenger; отправьте боту свой идентификационный код; перейдите к подаче отчета и уплате единого налога или ЕСВ.
По материалам Finance.UA
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