Милованов рассказал о результатах борьбы с теневой занятостью

Пятая часть всех занятых украинцев работают “без трудовой”.

Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.

Штрафы для работодателей – могут получить штраф до 141 тыс грн.

Выявляет и штрафует за работу без оформления трудовых отношений – Государственная служба труда. В январе она провела информационную кампанию. В фокусе – предприятия торговли, временного размещения и общественного питания. В пятницу имели отчет у премьер-министра относительно результатов.

Две недели инспекторы ходили по предприятиям и разъясняли важность оформления трудовых отношений. Посетили 184 319 предприятий. Обнаружили 315 субъектов, которые осуществляли хозяйственную деятельность без государственной регистрации и использовали незадекларированный труд. То есть этих предприятий не существует, но люди там работали. 700 украинцев вообще никак не оформлены. Или это не рабство?

Пока инспекторы работали “в полях”, работодатели начали массово отправлять в налоговую уведомления об оформлении трудовых отношений. На работу в сфере торговли, временного размещения и общественного питания оформили более 123 тысяч человек. Очень крутой результат.

Справка Finance.ua:

На сайте Верховной Рады опубликован проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в ряд кодексов и законов Украины.