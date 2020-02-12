0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Ездоки на сигвеях и электросамокатах будут приравнены к участникам дорожного движения

Ездоки на сигвеях и электросамокатах будут приравнены к участникам дорожного движения

Народные депутаты хотят приравнять пользователей персональных электромоторных транспортных средств на дороге к погонщикам животных, извозчикам и велосипедистам.

Об этом сказано в законопроекте №3023 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)”.

Что предусматривается. Ввести в законодательное поле, регулирующее дорожное движение, понятие “пользователи персонального легкого электротранспорта” – электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев.

Наказание за нарушение ПДД:

  • Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, пользователями персонального легкого электротранспорта и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных влечет за собой предупреждение или наложение штрафа до 5 необлагаемых минимумов.

К участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты, погонщики животных и пользователи персонального легкого электротранспорта.

Если пользователи персонального легкого электротранспорта ведут свои транспортные средства, а не едут на них, то приравниваются к пешеходам, как сейчас мотоциклисты, когда катят мотоциклы.

Правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта.

Пользователями персонального легкого электротранспорта считаются лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь — с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.