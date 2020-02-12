Ездоки на сигвеях и электросамокатах будут приравнены к участникам дорожного движения

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Народные депутаты хотят приравнять пользователей персональных электромоторных транспортных средств на дороге к погонщикам животных, извозчикам и велосипедистам.
Об этом сказано в законопроекте №3023 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)”.
Что предусматривается. Ввести в законодательное поле, регулирующее дорожное движение, понятие “пользователи персонального легкого электротранспорта” – электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев.
Наказание за нарушение ПДД:
К участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты, погонщики животных и пользователи персонального легкого электротранспорта.
Если пользователи персонального легкого электротранспорта ведут свои транспортные средства, а не едут на них, то приравниваются к пешеходам, как сейчас мотоциклисты, когда катят мотоциклы.
Правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта.
Пользователями персонального легкого электротранспорта считаются лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.
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