Ездоки на сигвеях и электросамокатах будут приравнены к участникам дорожного движения

Народные депутаты хотят приравнять пользователей персональных электромоторных транспортных средств на дороге к погонщикам животных, извозчикам и велосипедистам.

Об этом сказано в законопроекте №3023 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности отдельных категорий участников дорожного движения (пользователей персонального легкого электротранспорта, велосипедистов и пешеходов)”.

Что предусматривается. Ввести в законодательное поле, регулирующее дорожное движение, понятие “пользователи персонального легкого электротранспорта” – электроскутеров, гиробордов, моноциклов и cигвеев.

Наказание за нарушение ПДД:

Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, пользователями персонального легкого электротранспорта и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных влечет за собой предупреждение или наложение штрафа до 5 необлагаемых минимумов.

К участникам дорожного движения относятся водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы, велосипедисты, погонщики животных и пользователи персонального легкого электротранспорта.

Если пользователи персонального легкого электротранспорта ведут свои транспортные средства, а не едут на них, то приравниваются к пешеходам, как сейчас мотоциклисты, когда катят мотоциклы.

Правовой статус, основные права и обязанности пользователей персонального легкого электротранспорта.

Пользователями персонального легкого электротранспорта считаются лица, которые передвигаются с использованием одно-, двух- или трехколесного механического транспортного средства, приводимого в движение с помощью электродвигателя (электрические скутеры, cигвеи, гироборды гироскутеры и т.д.), кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями.

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