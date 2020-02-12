Дубилет разоблачил в правительстве схему с поддельными лекарствами

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет поделился историей об “удивительной схеме” вокруг лекарств, которая была раскрыта совместно с Министерством экономики.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
“Организаторы (схемы – ред.) уже получили финансирование в размере 20 млн грн государственных средств, и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн. Параллельно мы подали заявление в НАБУ со всеми фамилиями и документами”, – говорится в сообщении.
Дубилет напомнил, что правительство совместно с Минфином, Минэкономики и другими органами работает над электронной акцизной маркой.
“Мы вышли на элегантное решение, которое позволит запустить систему без значительных инвестиций как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Поначалу мы планируем запустить эту систему на алкоголь, а затем – для лекарств и других групп товаров (не обязательно подакцизных)”, – написал он.
По словам Дубилета, “вокруг лекарств история и разгорелась”.
“Итак, в прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Ассоциация в этом заинтересована, так как они приводят к падению продаж. Государство – потому что подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет. Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству”, – пояснил он.
И здесь, по его словам, “началось что-то странное”.
“Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт таки не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт – с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется. Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились!)”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что “в Украине было создано ООО, совладельцем которого стала эта компания из Гонконга. И это ООО получило от государства 20 млн грн финансирования, на которые она и должна была разработать этот софт”.
“В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика из предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой оффшор). Интересно здесь все в Кабмине. Что ни день, то новое открытие!” – подытожил Дубилет.
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