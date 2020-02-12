0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1012 0

Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах

Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах

Каких-либо новых налогов не вводится. Об этом сообщила Налоговая служба на своей странице в FACEBOOK.

Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности.

Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФЛП) может быть предоставлена ​​банком исключительно:

  • по запросу ГНС – о наличии банковских счетов;
  • по решению суда – о движении средств или какую-либо другую информацию по счету.

Если ГНС узнает о номере счета физического лица, то для раскрытия более подробной информации о нем (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд.

Справка Finance.ua

  • На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги. В том числе из средств, перечисленных с одной банковской карты на другую.
  • За нарушение – штраф 25% от суммы налога на первый раз и 50% – в случае “рецидива”. Плюс, конечно же, нужно заплатить налог.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.