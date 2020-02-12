Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах

Каких-либо новых налогов не вводится. Об этом сообщила Налоговая служба на своей странице в FACEBOOK.

Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности.

Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФЛП) может быть предоставлена ​​банком исключительно:

по запросу ГНС – о наличии банковских счетов;

по решению суда – о движении средств или какую-либо другую информацию по счету.

Если ГНС узнает о номере счета физического лица, то для раскрытия более подробной информации о нем (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд.

Справка Finance.ua

На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы теперь украинцы обязаны декларировать все свои доходы и платить с них налоги. В том числе из средств, перечисленных с одной банковской карты на другую.

За нарушение – штраф 25% от суммы налога на первый раз и 50% – в случае “рецидива”. Плюс, конечно же, нужно заплатить налог.

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