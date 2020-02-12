Налоговая дала разъяснения по новому налогу на средства на картах

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Каких-либо новых налогов не вводится. Об этом сообщила Налоговая служба на своей странице в FACEBOOK.
Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, поступающие на частные карты, не соответствует действительности.
Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФЛП) может быть предоставлена банком исключительно:
Если ГНС узнает о номере счета физического лица, то для раскрытия более подробной информации о нем (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд.
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