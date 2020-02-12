Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)

За выезд автомобиля на тротуар предлагают поднять штрафы и изымать водительское удостоверение на срок от одного до трех лет.

Об этом свидетельствует зарегистрированная петиция №22/086842-эп на сайте электронных петиций Украины.

Автор документа отмечает, что только в Киеве в течение 2019 года погиб 51 пешеход, из них 7 – на тротуарах.

По его словам, массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой. Ведь прямая норма закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует.

Что предлагают:

принять решение о введении ответственности за езду по тротуарам независимо от цели такой езды, дополнив Кодекс Украины об административных правонарушениях соответствующей статьей;

ввести за такое правонарушение штраф в размере 200 необлагаемых минимумов граждан (3400 грн) или лишение права управления на год;

в случае повторного совершения такого нарушения предусмотреть штраф в размере 300 необлагаемых минимумов граждан (сейчас – 5100 грн) или лишение права управления на три года;

ввести ответственность владельца ТС, в случае если автомобиль который ехал по тротуару и скрылся с места нарушения.

“Судебная практика в Украине сложилась таким образом, что водителей, которые едут по тротуару и даже сознательно совершают наезд на пешехода и причиняют пешеходам телесные повреждения, привлекают к ответственности по ч.4 ст.122 КУоАП «Создание аварийной обстановки. И даже если нарушитель предстанет перед судом за умышленный наезд на пешехода на тротуаре, судьи выбирают ему наименьшее наказание – 680 грн штрафа»”, – отмечается в петиции.

В документе указывается, что таким наказанием суд нивелирует одну из основных задач назначения наказания – профилактику правонарушений в будущем и недопущение аналогичных нарушений как самим правонарушителем, так и другими водителями.