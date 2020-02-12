Ответственность за езду по тротуарам предлагают усилить - петиция (инфографика)

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За выезд автомобиля на тротуар предлагают поднять штрафы и изымать водительское удостоверение на срок от одного до трех лет.
Об этом свидетельствует зарегистрированная петиция №22/086842-эп на сайте электронных петиций Украины.
Автор документа отмечает, что только в Киеве в течение 2019 года погиб 51 пешеход, из них 7 – на тротуарах.
По его словам, массовая езда по тротуарам в Украине уже давно стала нормой. Ведь прямая норма закона, которая бы предусматривала ответственность за такое правонарушение, в Кодексе об административных правонарушениях отсутствует.
Что предлагают:
“Судебная практика в Украине сложилась таким образом, что водителей, которые едут по тротуару и даже сознательно совершают наезд на пешехода и причиняют пешеходам телесные повреждения, привлекают к ответственности по ч.4 ст.122 КУоАП «Создание аварийной обстановки. И даже если нарушитель предстанет перед судом за умышленный наезд на пешехода на тротуаре, судьи выбирают ему наименьшее наказание – 680 грн штрафа»”, – отмечается в петиции.
В документе указывается, что таким наказанием суд нивелирует одну из основных задач назначения наказания – профилактику правонарушений в будущем и недопущение аналогичных нарушений как самим правонарушителем, так и другими водителями.
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