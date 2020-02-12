День финансов, 18 февраля: две пенсии для украинцев, отмена на акциз для авто, единый электронный билет

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Вторник, 18 февраля: как получить две пенсии и что нужно знать, покупая товар из Китая:
Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении». Предлагают к существующей, солидарной, пенсионной системе добавить еще одну – накопительную. Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.
Нацбанк назвал количество убыточных банков в 2019 году. В 2019 году из 75 действующих в Украине банков убыточными были всего шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн. В Нацбанке напомнили, что прибыль банковского сектора за 2019 год была в 2,7 раза выше, чем за 2018 год, и составил 59,6 млрд грн.
Объемы депозитов населения в 2020 году продолжат увеличиваться. Гривневые вклады населения за четвертый квартал 2019 года выросли на 8,4% во всех группах банков после сокращения в третьем квартале. В годовом выражении рост составил 17,5%
Миллион рабочих мест через пять лет. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест. По его словам, цель правительства на 2020 год – это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест.
Акциз для всех автомобилей предлагают отменить. В Верховную Раду планируют внести законопроект об отмене акцизов на новые и подержанные автомобили. Об этом сообщил нардеп от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий. Планируют оставить 20% импортного НДС и 10% импортной пошлины для новых и поддержанных авто.
Киев вводит систему единого электронного билета. С апреля текущего года в метро и на пяти видах наземного общественного транспорта для оплаты проезда будет действовать единый электронный билет. Им можно будет оплатить поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке.
ТОП 5 полезных советов безопасных покупок из Китая 2020. Не хотите переплачивать за покупки, но боитесь заказывать товары из Китая? Finance.ua подготовил для вас новое видео об этом:
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