Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие места

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, цель правительства – сократить поиск работы до двух месяцев.

“Цель нашего правительства на 2020 год – это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест”, – сообщил он.

Справка Finance.ua

Четвертую часть от официального ВВП Украины, или 846 млрд гривен, составляют теневые операции. Таковы первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, проведенного компанией Ernst & Young при поддержке Mastercard.

Ранее министр экономики Тимофей Милованов рассказал, как увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты. Привлечение инвестиций в страну позволит увеличить количество рабочих мест и поднять зарплаты украинцам. В 2019 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников в столице составил 15 776 грн и по сравнению с 2018 г. увеличился на 16,5%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн (около 170 евро). Это на 550 грн выше, чем в 2019 году.

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