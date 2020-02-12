Через пять лет - миллион: Кабмин обещает создавать рабочие места

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров Украины намерен в текущем году создать 200 тысяч новых легальных рабочих мест.
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, цель правительства – сократить поиск работы до двух месяцев.
“Цель нашего правительства на 2020 год – это плюс 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест”, – сообщил он.
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