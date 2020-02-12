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Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)

Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)

Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте Закона №2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении».

Что предлагают – к существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная.

Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.

Кто будет участвовать в накоплениях – как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель — на паритетных началах.

  • работодатели будут платить 2% от размера зарплаты работников,
  • сами работники должны вносить взносы в размере 1% от своего дохода.
  • если работник захочет увеличить размер взносов, он легко сможет это сделать. Работодатель в свою очередь обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы сотрудника.

Накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.

Где будут храниться средства. Все средства будут поступать и храниться на специальном счете, но не в Пенсионном фонде, как единый социальный взнос, а на счетах специально созданного Пенсионного казначейства, с которого при выходе на заслуженный отдых и будет выплачиваться накопительная пенсия.

Справка Finance.ua:

  • В феврале Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий граждан:
  • по возрасту – 3064 грн (получают 75,4% пенсионеров).

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
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