Украинцы смогут получать две пенсии (законопроект)

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Украинцы смогут получать две пенсии. Об этом сказано в законопроекте Закона №2683 «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении».
Что предлагают – к существующей, солидарной, пенсионной системе добавится еще одна — накопительная.
Вторую пенсию можно будет получать наравне с солидарной. Вот только сумму выплат можно будет настроить на свое усмотрение.
Кто будет участвовать в накоплениях – как сам работник до достижения пенсионного возраста, так и работодатель — на паритетных началах.
Накопление граждан подлежат учету на их индивидуальном накопительном пенсионном счете и могут быть унаследованы.
Где будут храниться средства. Все средства будут поступать и храниться на специальном счете, но не в Пенсионном фонде, как единый социальный взнос, а на счетах специально созданного Пенсионного казначейства, с которого при выходе на заслуженный отдых и будет выплачиваться накопительная пенсия.
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