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Нацбанк назвал количество убыточных банков в 2019 году

Нацбанк назвал количество убыточных банков в 2019 году

В 2019 году из 75 действующих в Украине банков убыточными были всего шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.

Об этом говорится в очередном Обзоре банковского сектора, обнародованном Национальным банком.

“Из 75 действующих банков убыточными были всего 6 учреждений, совокупный убыток которых составил 0,2 млрд грн”, – говорится в документе.

В Нацбанке напомнили, что прибыль банковского сектора за 2019 год была в 2,7 раза выше, чем за 2018 год, и составил 59,6 млрд грн. Более половины прибыли сектора сформировал ПриватБанк.

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Отмечается, что в четвертом квартале операционный доход банков сократился на 4,9% к предыдущему кварталу, а операционные расходы выросли на 15,2%. На снижение операционных доходов повлияло уменьшение результата от переоценки в госбанках и замедление темпов роста чистого процентного дохода (до + 9,9% г/г).

При этом чистый комиссионный доход благодаря расширению объема безналичных операций и активному розничному кредитованию вырос на 16,3% г/г.

Отчисление в резервы сектора за год уменьшилось на 50,1% – до 12,5 млрд грн, что стало самым низким значением за последние 10 лет. Среди банков с существенными отчислениями в резервы были два госбанка и один банк с российским капиталом.

По материалам УКРИНФОРМ
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